FOTO - La Roma prepara il ritorno in campo: partitella a Trigoria sotto gli occhi di Fienga e Baldissoni

La Roma corre e prepara il ritorno in campo: ad attendere i giallorossi il 24 giugno c'è la Sampdoria dell'ex Ranieri per ricominciare il campionato, dopo lo stop a causa della pandemia. Oggi, al "Fulvio Bernardini di Trigoria è andata in scena una partitella in famiglia, sotto gli occhi di Guido Fienga e Mauro Baldissoni, tra i giallorossi di Fonseca.