Trigoria: riscaldamento personalizzato per Fazio e Perotti nella rifinitura. Aggregati Darboe e Calafiori, Pellegrini e Pastore lavorano in palestra (FOTO e VIDEO)

Nel pomeriggio la Roma volerà in Belgio dove domani sfiderà il Gent nel ritorno dei sedicesimi di Europa League, fermi all'1-0 con cui i giallorossi hanno superato la formazione di Thorup una settimana fa. Paulo Fonseca ha scelto di svolgere la rifinitura a Trigoria per poi raggiungere il Belgio dove nel pomeriggio parlerà in conferenza stampa.

11.40 - Petrachi assiste alla seduta passeggiando a bordo campo.

11.30 - Si fa apprezzare l'intensità dei giallorossi nel consueto torello. Fazio e Perotti svolgono un riscaldamento personalizzato per aggregarsi successivamente al resto del gruppo.

11.25 - Ora il gruppo è impegnato in una serie di torelli.

11.15 - Squadra in campo: attivazione con corsa intorno al campo. Aggregati al gruppo anche Darboe e Calafiori. Si allenano insieme al resto della squadra anche i calciatori non presenti nella lista UEFA: Juan Jesus, Bruno Peres ed Ibanez. Zappacosta, Pellegrini e Pastore svolgono una seduta differenziata in palestra.

11.00 - Prima di scendere in campo, la squadra è riunita in sala video. Differenziato per Mirante.