FOTO - Trigoria: l'allenamento della Roma a due giorni dalla sfida col Gent

Due giorni al match che deciderà chi, tra Gent e Roma, conquisterà gli ottavi di finale di Europa League. Gli uomini di Fonseca si sono allenati in mattinata per preparare la sfida europea. Non ha partecipato alla seduta - sala video e tattica sul campo per il gruppo - Lorenzo Pellegrini, alle prese con gli accertamenti strumentali dopo il fastidio accusato nel corso della gara contro il Lecce. Proseguono il percorso di recupero Diawara, Mirante, Zaniolo e Zappacosta. Di seguito le immagini relative alla sessione d'allenamento.