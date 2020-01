Trigoria: giorno di riposo per la squadra

Ieri sera la Roma si è guadagnata l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia battendo il Parma per 2-0 con una doppietta di Lorenzo Pellegrini. La partita si è chiusa in tarda serata visto l'orario di inizio (21.15), anche per questo la squadra oggi beneficerà di un giorno di riposo per riprendere domani gli allenamenti in vista della trasferta di Genova prevista domenica.