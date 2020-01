Lollo, la dolce notte del Predestinato

La Roma vince a Parma grazie ad una doppietta di Lorenzo Pellegrini, che dedica la vittoria all'infortunato Zaniolo. Il segnale lanciato dal numero 7 è importante, considerato che proprio da lui ci aspettava un lampo dopo due sconfitte, anche per dare nuovo splendore anche alla sua stella, dopo due partite giocate malissimo contro Torino e Juventus. Pellegrini, in un momento complicatissimo della stagione, ha preso in mano la situazione e la squadra, e ha portato la Roma a giocarsi i quarti di finale contro i campioni d’Italia. Una notte da Predestinato.

(Il Messaggero)