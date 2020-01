FOTO - Trigoria: primo allenamento per Ibanez

Dopo il pari nel derby, la Roma è tornata oggi ad allenarsi al "Fulvio Bernardini" di Trigoria in vista del match contro il Sassuolo in programma sabato sera. Mentre gli infortunati Zaniolo, Diawara, Zappacosta e Mkhitaryan hanno continuato il loro percorso di recupero, la squadra è stata suddivisa in due gruppi, tra chi ha giocato contro la Lazio e chi non è sceso in campo.

Out Antonucci, in procinto di passare al Vitoria Setubal. Prima seduta per il neo acquisto Roger Ibanez. Gli scatti dell'allenamento: