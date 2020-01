Trigoria: lavori differenziati per il gruppo. Mkhitaryan ancora a parte, Antonucci out e in via di trasferimento

Ripresa degli allenamenti a Trigoria questa mattina in vista della sfida contro il Sassuolo di sabato prossimo. La squadra si è suddivisa in due gruppi, tra chi ha giocato contro la Lazio e chi no. Zaniolo, Diawara, Zappacosta e Mkhitaryan continuano il percorso di recupero dai rispettivi infortuni, mentre era assente Antonucci in quanto in via di trasferimento: l’esterno è infatti in procinto di passare al Vitoria Setubal