Roma-Stoccarda, gli ultras tedeschi: "Trasferte libere..."

Giovedì 22 gennaio, prima del fischio d'inizio all'Olimpico, un gruppo di tifosi dello Stoccarda ha esposto uno striscione chiaro e diretto: "Trasferte libere per tutti...", un gesto di solidarietà nei confronti degli ultras giallorossi, colpiti dalla chiusura delle trasferte.
A 48 ore dai fatti, il provvedimento del Viminale ha vietato le trasferte agli ultras romanisti, fino al termine della stagione, dopo i fatti avvenuti domenica scorsa sull'A1 con i fiorentini.
Sul campo, però, i romanisti hanno ricevuto la vicinanza dei tifosi dello Stoccarda, che con lo striscione hanno espresso sostegno agli ultras giallorossi.