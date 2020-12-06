News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

Roma-Sassuolo: 3° clean sheet casalingo consecutivo in Serie A per i giallorossi. Seconda partita di seguito senza andare in gol

Statistiche
di Admin
domenica, 06 dicembre 2020 alle 17:12
12102711 large
Aggiungi come fonte preferita su Google
Nota positiva nel pareggio beffa della Roma contro il Sassuolo: i giallorossi hanno mantenuto la porta inviolata in casa, per quanto riguarda le partite di Serie A, per la terza volta consecutiva. L'ultima volta era successo a maggio 2019. Da segnalare un Antonio Mirante quasi inoperoso, soprattutto nel corso del secondo tempo.
Dal punto di vista offensivo, però, emergono lacune. La Roma non ha segnato nelle ultime due partite di Serie A: ai giallorossi non accadeva da luglio contro Milan e Udinese.
Solo due tiri nello specchio, inoltre, nella partita di oggi tra la squadra di Fonseca e quella di De Zerbi: l’unica partita ad averne visti di meno in questo campionato è stata Sassuolo-Udinese (uno).

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-07-02 at 09.46.39

L'Elisea Maison de Charme: prenota il tuo luglio in offerta nel cuore di San Marco di Castellabate

lug 02, 6:00

Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...

nicolo-tresoldi

Calciomercato Roma, resta caldo il nome di Tresoldi: con le condizioni giuste potrebbe rimanere anche Dovbyk

lug 09, 22:16

Resta caldo il nome di Nicolò Tresoldi per il calciomercato della Roma. I giallorossi potrebbero pensare di accoglierlo anche senza la cessione di Artem Dovbyk. La Roma continua a lavorare sottotracci...

neil el aynaoui marocco

Mondiale, Francia-Marocco: Konè ed El Aynaoui partono dal 1’

lug 09, 22:07

Alle 22:00 Francia e Marocco si contenderanno la semifinale della Coppa del Mondo. In campo anche i romanisti Konè ed El Aynaoui Alle 22:00 Francia e Marocco si sfideranno nei quarti di finale del Mon...

garnacho

Calciomercato Roma, interesse concreto per Garnacho: sondaggi anche del Napoli

lug 09, 21:11

Secondo le informazioni riportate dal giornalista il profilo di Garnacho interessa alla Roma, essendo rimasto uno dei pochissimi nomi in lista per il ruolo di esterno offensivo sinistro, di piede dest...

NOTIZIE POPOLARI
Greenwood

Calciomercato Roma, telenovela Greenwood: preferisce l'Atletico Madrid

lug 09, 18:13
manu kone 1

Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: il Manchester United punta Koné. Giallorossi pronti ad accettare un'offerta da 50 milioni

lug 09, 13:07
assane diao

Calciomercato Roma: il piano B a Greenwood può essere Diao. I giallorossi sono avanti sulla concorrenza. Ecco la richiesta del Como

lug 09, 10:01
moreira

Calciomercato Roma, obiettivo Moreira per la fascia sinistra: lo Strasburgo chiede 40 milioni, via libera del Chelsea

lug 09, 15:49
dan ryan corbin friedkin

Il retroscena: Dan, l'attesa e i segnali per l'Uefa

lug 09, 8:56
soulé

Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: Soulé è la priorità del Sunderland. Avviati i primi contatti. L'argentino apre alla destinazione

lug 09, 10:05
VAI AL CANALE
Foto
Un pezzo di storia giallorossa a Trigoria: incontro tra Conti, Falcao e Lino Banfi

Un pezzo di storia giallorossa a Trigoria: incontro tra Conti, Falcao e Lino Banfi

Squadra riunita a Trigoria: dalla colazione al saluto ai dipendenti dopo la qualificazione in Champions 25.05.2026

Squadra riunita a Trigoria: dalla colazione al saluto ai dipendenti dopo la qualificazione in Champions 25.05.2026

Loading