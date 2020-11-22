Mkhitaryan: 5 gol nelle prime 8 presenze, è il suo record nei top 5 campionati europei

Henrikh Mkhitaryan sembra non volersi più fermare e la doppietta realizzata nel primo tempo di Roma-Parma sta lì a dimostrarlo. L'armeno ha segnato ben 5 gol nelle sue prime 8 presenze stagionali in Serie A, superando il suo precedente record di 3 marcature nei top-5 campionati europei (nel 2013/14 e nel 2015/16, sempre con il Borussia Dortmund).