Mkhitaryan: 5 gol nelle prime 8 presenze, è il suo record nei top 5 campionati europei

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Un centrocampista. Non solo attaccanti esterni. La Roma valuta anche altre figure da regalare a Gian Piero Gasperini. E uno dei profili seguiti, stando alle informazioni del giornalista, è quello di A...
Né Arsenal, né Chelsea. Si era parlato anche dei Blues per quanto riguarda il centrocampista francese, ma adesso, stando alle informazioni del giornalista, la società inglese ha di fatto trovato l'acc...
Sta convolando a nozze El Shaarawy. Il futuro da calciatore sarà lontano dalla Roma, ma al suo matrimonio ci sono molti ex compagni. Gollini è stato il primo oggi a pubblicare una storia sul proprio p...
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