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Mkhitaryan: 5 gol nelle prime 8 presenze, è il suo record nei top 5 campionati europei

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di Admin
domenica, 22 novembre 2020 alle 14:53
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Henrikh Mkhitaryan sembra non volersi più fermare e la doppietta realizzata nel primo tempo di Roma-Parma sta lì a dimostrarlo. L'armeno ha segnato ben 5 gol nelle sue prime 8 presenze stagionali in Serie A, superando il suo precedente record di 3 marcature nei top-5 campionati europei (nel 2013/14 e nel 2015/16, sempre con il Borussia Dortmund).

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