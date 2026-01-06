Lecce-Roma: per Dovbyk 50esima partecipazione al gol nei top 5 campionati

Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
A pochi minuti dal fischio d’inizio della finale del Mondiale, l’Argentina e Leandro Paredes potranno contare su un tifoso in più: Matias Soulè. Alle 21:00 l’Argentina disputerà la finale del Mondiale...
LAROMA24.IT – Arriverà almeno a 12 anni l’attesa per un altro gol romanista ad un Mondiale. Nella notte, infatti, Manu Koné, l’ultimo sopravvissuto, ha chiuso la propria partecipazione alla massima co...
In un video sul canale Youtube di Carlo Pellegatti Marco Amelia ha parlato del Milan, ovviamente, consigliando ai rossoneri un giocatore libero ma che sta trattando il rinnovo con la Roma: Lorenzo Pel...
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50 - Artem #Dovbyk ha preso parte a 50 gol (39 reti e 11 assist) nei cinque maggiori campionati europei; inoltre, l'attaccante ucraino non segnava in trasferta in Serie A dallo scorso 29 marzo, proprio sul campo del Lecce. Traguardo. #LecceRoma