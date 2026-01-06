Lecce-Roma: per Dovbyk 50esima partecipazione al gol nei top 5 campionati

La Roma torna a vincere in trasferta con un 2-0 in casa del Lecce. Ad aprire la gara è Ferguson e a raddoppiare è Artem Dovbyk. Per l'attaccante ucraino è la 50esima partecipazione al gol (39 gol e 11 assist) nei cinque maggiori campionati europei; non segnava in Serie A dal 29 ottobre contro il Parma e in trasferta il gol mancava dallo scorso 29 marzo, proprio sul campo del Lecce.