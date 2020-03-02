Kalinic: il Cagliari è la vittima preferita del croato. Quinto gol in trasferta per Kluivert su 7 segnati

Numeri relativi a due dei migliori in campo nella gara vinta dalla Roma a Cagliari. I sardi sono la vittima preferita di Nikola Kalinic in Serie A: l'ex Fiorentina ha messo a segno ben 6 reti in carriera contro i rossoblù. La grande prestazione del 'vice-Dzeko' gli ha garantito una doppietta ed un assist, servito nei confronti di Kluivert: l'ultima volta che un calciatore della Roma era riuscito a mettere a segno due gol ed un assist in un'unica partita è stata nel mese di febbraio del 2018: in quella occasione era stato Under a riuscirci.

Si diceva di Kluivert: l'attaccante esterno olandese ha oggi messo a segno il settimo gol della sua stagione ed il quinto in trasferta: le reti segnate lontano dall'Olimpico sono state, in ordine cronologico, proprio le ultime cinque.