Kalinic: il Cagliari è la vittima preferita del croato. Quinto gol in trasferta per Kluivert su 7 segnati

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Quattro nomi per la Roma, ma secondo le informazioni del giornalista adesso serve cambiare marcia per evitare inserimenti. Il primo è Summerville, in pista da fine maggio che continuerà a chiedere un...
L'addio di Celik di fatto costringe la Roma a prendere un esterno destro. Potrebbe essere Moreira dello Strasburgo, che gioca a sinistra e in questo caso Wesley tornerebbe nella sua posizione naturale...
La Roma vuole Tresoldi, lo sappiamo. L'attaccante del Club Brugge è nel mirino dei giallorossi. Ma c'è anche una bella concorrenza. Una squadra è Il Borussia Dortmund, anche se, i tedeschi, hanno biso...
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