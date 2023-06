Tournée Corea del Sud, il Wolverhampton come la Roma: viaggio annullato a causa dei mancati pagamenti

Continuano i problemi legati alla tournée in Corea del Sud. Nei giorni scorsi la Roma aveva deciso di annullare il viaggio previsto a fine luglio-inizio agosto a causa del mancato pagamento di una parte del compenso pattuito e la linea dei giallorossi è stata seguita anche dal Wolverhampton. Ecco quanto si legge nel comunicato ufficiale della società inglese, che avrebbe dovuto sfidare proprio la Roma il 29 luglio: "Con grande rammarico, possiamo confermare che il club è stato costretto a ritirarsi dalle sue partite pre-stagionali e dal tour in Corea del Sud il mese prossimo. Il ritiro dalle partite in programma, previste per la fine di luglio, arriva dopo che numerosi obblighi finanziari e logistici non sono stati rispettati dal promotore del tour, Stadium X/USG. I Wolves avrebbero dovuto affrontare la Roma, finalista di Europa League, e il Celtic, campione di Scozia, ma dopo settimane di rinvii da parte dei promotori e biglietti non ancora in vendita per le partite, è stata presa la difficile decisione di rescindere il contratto con i promotori e ritirarsi il tour. Il direttore generale per il marketing e la crescita commerciale Russell Jones ha espresso il suo enorme disappunto per il fatto che questioni al di fuori del controllo del club abbiano impedito la prima visita in assoluto dei Wolves in Corea. Il viaggio doveva segnare una pietra miliare significativa nella storia del club e offrire un'entusiasmante opportunità ai tifosi nel Regno Unito, in Corea e in tutto il mondo, ma con la sua cancellazione, Jones comprende che molti tifosi rimarranno sconvolti: Sono incredibilmente deluso dal fatto che non saremo in grado di rispettare gli impegni presi in Corea del Sud quest'estate, non solo per i nostri partner e fornitori, ma, ovviamente, per Hee Chan e tutti i nostri fan', dice Jones.

'Siamo assolutamente devastati all'idea di non andare in Corea, avevamo in programma così tante cose diverse per i tifosi che ora non saremo in grado di realizzare. Ai tifosi in Corea, vogliamo ribadire che siamo impegnati nel mercato coreano e speriamo di trovare un modo per dimostrarvelo, nonostante le deludenti notizie sul prossimo tour e sulle partite'.

Il tour avrebbe dovuto vedere la squadra di Julen Lopetegui prepararsi per la stagione di Premier League 2023/24 con amichevoli contro Roma e Celtic rispettivamente a Incheon e Suwon, ma quelle partite non si svolgeranno più come previsto.

I fan che hanno prenotato un viaggio in Corea sono invitati a contattare i Fan Services in modo che il club possa comprendere il livello di interruzione per i tifosi.

'Non sono solo i Wolves a essere stati colpiti da questo, sono tutti e tre i club che fanno parte di questo tour', ha spiegato Jones. Il tour ci è stato offerto da un gruppo rispettato e consolidato, quindi ci ha dato fiducia che questo sarebbe stato un tour davvero emozionante e in nessun momento abbiamo pensato che saremmo stati nella posizione in cui ci troviamo adesso. Abbiamo dialogato a stretto contatto con i promotori del tour negli ultimi due mesi mentre cercavano nuovi investimenti, in seguito alla perdita dell'investitore originale del tour, ma sfortunatamente, e nonostante le numerose promesse, non le hanno mantenuto. Non abbiamo preso questa decisione alla leggera e abbiamo esplorato a fondo ogni strada nel tentativo di non deludere i nostri fan, comprese numerose conversazioni con altri promotori locali. Certo, questa decisione è un duro colpo per il club dal punto di vista commerciale, ma sono pienamente consapevole del motivo più importante del pre-campionato, che è la preparazione per un'altra importante stagione di Premier League. Per questo motivo, dobbiamo superare rapidamente questa delusione. Dobbiamo adattarci e troveremo una soluzione europea per garantire la migliore preparazione possibile'.

Jones ha anche espresso la sua delusione per i fan in Corea che speravano di vedere Hee Chan Hwang dare il benvenuto ai suoi compagni di squadra dei Wolves nel suo paese d'origine: 'La Corea è stata una proposta entusiasmante per noi a causa dell'impatto che Hee Chan ha avuto sul club dal punto di vista del marketing, ma anche per molto del lavoro che abbiamo svolto negli ultimi 12 mesi e per la crescita che abbiamo visto tra i nostri fan base in Corea. Negli ultimi tre o quattro mesi, ci sono state così tante persone che hanno lavorato duramente in questo tour dal punto di vista operativo. Volevamo offrire ai nostri fan in Corea – sia quelli che esistono attualmente, sia, si spera, molti nuovi fan – un'incredibile opportunità di incontrare i giocatori e prendere parte a diversi eventi e attività che abbiamo organizzato. Avevamo già preparato e pianificato tutto per i nostri fan in Corea e non vedevamo davvero l'ora di incontrarli. Questo è il motivo per cui abbiamo permesso che questa situazione continuasse fino all'ultimo, ma ora abbiamo raggiunto il punto in cui abbiamo dovuto prendere la decisione molto difficile di optare per piani alternativi per questa estate. Vorrei ringraziare i numerosi fornitori e partner che hanno lavorato incessantemente per preparare il nostro arrivo in Corea, e sebbene siamo tutti amaramente delusi, speriamo che i nostri fan capiscano che questa situazione era fuori dal nostro controllo'.

Sebbene i Wolves sperassero che il tour potesse ancora andare avanti meno di un mese prima degli arrivi programmati in Corea, la preparazione dei giocatori e dello staff della prima squadra doveva essere una priorità.

Ai Wolves sono stati offerti tour alternativi a lunga distanza, ma Jones ha riconosciuto che le sfide operative di organizzare un tour diverso con un preavviso così breve avrebbero avuto un impatto eccessivo sui preparativi della squadra per la stagione 2023/24.

'Il lato calcistico dell'azienda è stato fortemente coinvolto nelle operazioni di questo tour, facendo già diversi viaggi in Corea, quindi sappiamo che anche lo staff e i giocatori sono estremamente delusi dal fatto che il promotore ci abbia deluso. I giocatori torneranno presto per la pre-stagione e vorranno sapere esattamente cosa faranno, quindi, sfortunatamente, non possiamo lasciare che questa situazione si trascini oltre. L'obiettivo ora deve essere assicurarsi che la preparazione della squadra per la nuova stagione sia la migliore possibile'".

(wolves.co.uk)

VAI ALLA NOTA UFFICIALE