Il giallo della tournée coreana: non arrivano i soldi

L'organizzazione dell'estate della Roma è in alto mare: rischia di saltare improvvisamente la seconda parte della tournée asiatica, quella che prevede le amichevoli in Corea del Sud contro il Wolverhampton (29 luglio) e Incheon United (1 agosto). Il problema è economico: il direttore commerciale del club giallorosso, Michael Wendell, aveva trovato un accordo per 3 milioni, pretendendo che una parte del compenso pattuito fosse pagato in anticipo. I soldi, però, non sono mai arrivati. Questo è lo stesso disguido che ha fermato il Napoli e De Laurentiis telefonò alla Roma per sconsigliare la partecipazione alla tournée. La società dovrà valutare se sia il caso di partire ugualmente per Singapore (dove affronterà il Tottenham in amichevole), sperando che poi i soldi coreani arrivino in cassa, oppure rinunciare e studiare altre opzioni. Mourinho avrebbe fatto volentieri a meno di questo viaggio, ripetendo il ritiro in Algarve. La cancellazione del viaggio creerebbe un buco di 10 giorni nel programma di allenamenti e amichevoli, che a un mese dalla partenza andrebbe totalmente rivisto. A Trigoria c'è grande riservatezza per il momento. Ad agosto, invece, intorno al 13, la Roma ospiterà allo Stadio Olimpico la tradizionale partita di presentazione ai tifosi.

(corsport)