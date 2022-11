A commentare la gara che nella tarda mattinata italiana ha visto la Roma incontrare, e pareggiare per 0-0, il Nagoya, è stato il centrocampista Tahirovic. Queste le parole del classe 2003: "È stata una buona partita, forse per noi è stato difficile il fuso orario, non riusciamo tanto a dormire, ma abbiamo fatto bene. Cosa dico ai tifosi giapponesi? Arigato!".

(retesport)