Tournée Giappone, NAGOYA GRAMPUS-ROMA 0-0: segui in tempo reale. A breve il fischio d'inizio (FOTO e VIDEO)

Durante la sosta per far spazio al Mondiale in scena in Qatar, la Roma è volata in tournée in Giappone dove oggi, al Toyota Stadium di Nagoya, affronterà alle 11.30 (19.30 ore locali) il Nagoya Grampus in amichevole nella seconda edizione della EUROJAPAN CUP. Senza i nazionali impegnati in Qatar - Zalewski, Dybala, Rui Patricio e Viña - oltre a Cristante rimasto a Roma, José Mourinho dà spazio a chi ha giocato meno in questa prima parte di stagione e ai giovani: in porta Svilar, in difesa Kumbulla affianca Smalling ed Ibañez, dal 1' anche Missori, Tahirovic, Bove e Cherubini.

IL TABELLINO

NAGOYA GRAMPUS: Langerak, Fujii, Tiago, Nakatani, Uchida, Ishida, Senta, Nagaki, Shigehiro, Mateus, Nagai.

A disp.:

All.: Hasegawa.

ROMA: Svilar; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Missori, Tahirovic, Matic, Bove, El Shaarawy; Cherubini, Abraham.

A disp.: Boer, Mancini, Keramitsis, Celik, Spinazzola, Pellegrini, Camara, Tripi, Belotti, Volpato, Shomurodov, Zaniolo.

All.: Mourinho.

LA CRONACA DELLA PARTITA

PRIMO TEMPO

PREPARTITA

11.00 - I giallorossi scendono in campo per il consueto riscaldamento pre-partita:

10.50 - La Roma annuncia le scelte di Mourinho: