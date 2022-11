Japan Tour, racconti da Tokyo tra file a 'casa Roma' e l'amore per Bove (FOTO e VIDEO)

Il tour in Giappone della Roma è iniziato e domani vedrà la squadra di Mourinho scendere in campo contro il Nagoya per la prima delle due amichevoli in programma. Il club giallorosso ha stabilito la propria base nel centro di Tokyo, a Shibuya, in una struttura dove sono transitate circa 3mila persone nei primi 2 giorni di presenza della Roma in Giappone.

Da "casa Roma" sono partite lunghe file, rigorosamente ordinate come da tradizione nipponica, che hanno comunque mandato in tilt il traffico locale. L'attesa era tanta per molti tifosi giapponesi, con l'episodio della ragazza letteralmente impazzita per Bove, dedicando al giovane centrocampista un cuore "mimato". Nei pressi della stazione di Shinjuku, che vanta il record mondiale per numero di passeggeri annui, è stato realizzato un video 3D che viene trasmesso tutta la giornata su un maxi schermo.

Domani, in occasione della sfida col Nagoya, alcuni tifosi che non seguiranno la partita dal vivo, potranno viverla all'interno di Casa Roma