FOTO - Yokohama F. Marinos-Roma 3-3

L'ultima amichevole in programma nella tournée in Giappone si è conclusa con un pareggio. Dopo lo 0-0 con il Nagoya Grampus, la Roma ha collezionato un 3-3 nel match odierno contro gli Yokohama F. Marinos. I giallorossi sono partiti subito male e al 9' sono passati in svantaggio grazie alla rete di Eduardo, aiutato da un intervento non perfetto di Svilar. La formazione giapponese ha raddoppiato poco prima dell'intervallo con un'autorete sfortunata del portiere della Roma. Mourinho ha effettuato alcuni cambi, facendo entrare Zaniolo, Shomurodov e Volpato, i quali hanno cambiato la partita. Il numero 22 ha siglato il gol che ha accorciato le distanze, ma tre minuti dopo Matsubara ha messo a segno la rete del 3-1. La Roma non ha comunque perso le speranze e ha continuato ad attaccare, trovando la rete del 3-2 con Ibanez all'84' e quella del 3-3 con Shomurodov al 93'. Il bilancio dei giallorossi in Giappone quindi si conclude con due pareggi in due partite. Questi i migliori scatti del match odierno.