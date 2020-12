Grande traguardo per Henrikh Mkhitaryan, che con quello messo a segno contro il Bologna arriva a quota 150 gol segnati in carriera con squadre di club. Il trequartista giallorosso, che sta collezionando numeri impressionanti, ha festeggiato il record evidenziandolo con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram: "150 gol in carriera con i club"