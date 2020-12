Bologna-Roma, terza partita stagionale con almeno cinque gol siglati: nessuna squadra in Europa meglio dei giallorossi nel 2020/21

La Roma dilaga sul campo del Bologna e porta a casa i tre punti con un netto 5-1. Come riportato dal portale sportivo di statistiche Opta, i giallorossi per la terza partita stagionale hanno realizzato cinque o più reti: nessuno nei maggiori campionati europei ha fatto meglio in questo 2020/2021 (solo Tottenham e Bayern Monaco viaggiano alla pari con la Roma). Da sottolineare è ancora una volta la grande prestazione di Henrikh Mkhitaryan, che è il centrocampista ad aver presto parte al maggior numero di reti tra i cinque maggiori campionati europei. L'armeno ha a referto sei gol e cinque assist, al pari di Florian Thauvin e Bruno Fernandes. Ottima prestazione anche per Jordan Veretout, unico centrocampista dei cinque maggiori campionati europei con almeno cinque gol stagionali all'attivo in ciascuna delle ultime quattro stagioni, partendo da quella 2017/2018. Infine, per la prima volta dal derby di settembre 2018 Lorenzo Pellegrini ha messo a segno una rete e ha fornito un assist in un match di Serie A.