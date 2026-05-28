Stadio Roma, Rocca: "Approvato lo schema di Convenzione tra Regione Lazio, Commissario e Comune. Passo in avanti importante"

Importante passo in avanti per il progetto del nuovo stadio della Roma nel quartiere di Pietralata. Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha annunciato l'approvazione dello schema di Convenzione tra l'ente regionale, il Commissario di Governo e Roma Capitale, definendolo uno snodo cruciale per il futuro dell'opera. Di seguito le dichiarazioni integrali del governatore del Lazio:

"Un passo in avanti importante per il nuovo stadio della Roma a Pietralata: oggi abbiamo approvato lo schema di Convenzione tra la Regione Lazio, il Commissario di Governo e Roma Capitale. Un tassello fondamentale per la realizzazione di un'infrastruttura importantissima per la città e il territorio, capace di portare investimenti diretti per oltre un miliardo di euro e di generare un indotto stimato in oltre tre miliardi. Con i nostri uffici siamo impegnati a fare tutto il necessario per supportare il commissario di governo Sessa e portare così a compimento l'iter amministrativo di autorizzazione in tempi utili per far rientrare lo stadio di Pietralata, insieme con l'Olimpico, nel dossier Uefa e poter così ospitare gli Europei di calcio del 2032."





