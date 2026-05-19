Stadio Roma, inizia l'iter per l'ok finale: inviata la PEC per avviare la conferenza dei servizi

Pochi minuti fa, l'As Roma ha spedito una Pec al Commissario straordinario per gli
Stadi di Uefa Euro 2032, l'ingegner Massimo Sessa, con la quale viene domandato l'avvio del procedimento di indizione della conferenza di servizi decisoria e del procedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) sul progetto dello stadio a Pietralata. Ora partiranno le convocazioni ai diversi soggetti interessati. [...]
La previsione è che la prima seduta arriverà la prossima settimana. La conferenza dovrà esaminare nel dettaglio tutte le diverse tavole progettuali. Può durare, di norma, fino a 90 giorni con una unica possibilità di proroga per un massimo di 30 giorni per chiedere eventuali approfondimenti progettuali. [...] Nello stesso tempo, verrà avviata la procedura di valutazione dell'impatto ambientale (Via) del progetto.
I due atti, poi, - conferenza di servizi e Via confluiranno nel Paur che diventerà il via libera definitivo all'inizio dei lavori.
(ilmessaggero.it)