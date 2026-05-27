Stadio Roma, depositato un nuovo ricorso al Tar: nel mirino la delibera dell'Assemblea Capitolina sul pubblico interesse e la verifica di assoggettabilità alla VAS

Nuovo ostacolo legale per il progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralata. Nei giorni scorsi è stato depositato un ulteriore ricorso presso il TAR del Lazio finalizzato a richiedere l'annullamento di diversi provvedimenti amministrativi chiave legati all'opera.
Secondo quanto riferito dal giornalista Alessio Di Francesco, l'azione legale punta a invalidare la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e la delibera dell'Assemblea Capitolina dello scorso marzo, riguardante la conferma del pubblico interesse del progetto. Il ricorso interessa inoltre tutti gli altri atti e i provvedimenti connessi all'iter di approvazione dell'impianto sportivo giallorosso, aggiungendo un nuovo tassello alla complessa battaglia burocratica che circonda l'opera.
#StadiodellaRoma depositato nei giorni scorsi nuovo ricorso al TAR per annullamento: procedura di verifica assoggettabilitá a VAS; delibera dell'Assemblea Capitolina dello scorso marzo (c.d. conferma pubblico interesse); di tutti gli altri atti e provvedimenti connessi #ASRoma
— ALESSIO DI FRANCESCO (@DiFrancescoAle) May 27, 2026