Stadio della Roma: ancora in corso le verifiche sull'area e relativi vincoli. Il TAR boccia un altro ricorso dei Comitati del 'No' sul taglio degli alberi

Gli scavi per il nuovo stadio della Roma a Pietralata vengono rimandati. Lo snodo principale riguarda il TAR, che come riferito su X da Alessio Di Francesco, deve trovare l'applicazione dell'articolo 34 inerente alla procedura amministrativa che rende inammissibile la doglianza. Questo perché sono ancora in corso le verifiche sull'area in questione e i relativi vincoli a cui deve sottostare la Roma.

#StadiodellaRoma TAR: deve trovare applicazione art. 34 codice procedura amministrativa che rende inammissibile la doglianza in quanto sono tuttora in corso verifiche su area e relativi vincoli ASRoma — ALESSIO DI FRANCESCO (@DiFrancescoAle) May 18, 2026





Come aggiunto dal giornalista Fernando Magliaro, il TAR ha bocciato e dichiarato inammissibile un altro ricorso dei 'Comitati No Stadio'. La questione relativa al taglio degli alberi, quindi, è stata archiaviata ancora una volta.

#stadioroma bocciato dal Tar l’ennesimo ricorso dei No Stadio: dichiarato inammissibile



Archiviata ancora una volta la questione taglio degli alberi — Fernando M. Magliaro ?????????? (@FMagliaro) May 18, 2026



