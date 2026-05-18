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Stadio della Roma: ancora in corso le verifiche sull'area e relativi vincoli. Il TAR boccia un altro ricorso dei Comitati del 'No' sul taglio degli alberi

18/05/2026 alle 10:50.
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Gli scavi per il nuovo stadio della Roma a Pietralata vengono rimandati. Lo snodo principale riguarda il TAR, che come riferito su X da Alessio Di Francesco, deve trovare l'applicazione dell'articolo 34 inerente alla procedura amministrativa che rende inammissibile la doglianza. Questo perché sono ancora in corso le verifiche sull'area in questione e i relativi vincoli a cui deve sottostare la Roma.


Come aggiunto dal giornalista Fernando Magliaro, il TAR ha bocciato e dichiarato inammissibile un altro ricorso dei 'Comitati No Stadio'. La questione relativa al taglio degli alberi, quindi, è stata archiaviata ancora una volta.