Stadio Roma: in corso procedimento ARPA Lazio per potenziale contaminazione area. Rilevati superamenti dei limiti di Arsenico, Piombo, Mercurio e altre sostanze

In corso un procedimento di ARPA Lazio per la potenziale contaminazione dell'area in cui sorgerà lo Stadio della Roma. Secondo quanto riferito da Alessio Di Francesco su X, infatti, i tecnici della Roma hanno rilevato superamento dei limiti di Arsenico, Piombo, Idrocarburi pesanti, Cobalto, Mercurio e altre sostanze.
In corso procedimento di ARPA Lazio per potenziale contaminazione area #StadiodellaRoma. Rilevati da parte tecnici #ASRoma superamenti dei limiti di Arsenico, Piombo, Idrocarburi pesanti, Cobalto, Mercurio e altri. Ne parlerò stasera dalle 22:10 a #CentomilaVoci su @teleambiente
— ALESSIO DI FRANCESCO (@DiFrancescoAle) March 25, 2026