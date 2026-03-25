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Stadio Roma: in corso procedimento ARPA Lazio per potenziale contaminazione area. Rilevati superamenti dei limiti di Arsenico, Piombo, Mercurio e altre sostanze

25/03/2026 alle 18:12.
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In corso un procedimento di ARPA Lazio per la potenziale contaminazione dell'area in cui sorgerà lo Stadio della Roma. Secondo quanto riferito da Alessio Di Francesco su X, infatti, i tecnici della Roma hanno rilevato superamento dei limiti di Arsenico, Piombo, Idrocarburi pesanti, Cobalto, Mercurio e altre sostanze.