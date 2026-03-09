Stadio Roma, domani possibile incontro tra alcune realtà associative e consiglieri comunali

Prosegue il dibattito sul nuovo stadio della Roma a Pietralata, anche a margine delle sedute istituzionali. Secondo quanto riportato dal giornalista Alessio Di Francesco, è in corso un tentativo per organizzare un incontro dell'ultimo minuto tra le realtà associative che non sono state ascoltate durante i lavori delle commissioni e alcuni importanti consiglieri comunali.

L'iniziativa mira a dare voce a quei comitati rimasti esclusi dal dibattito ufficiale, permettendo loro di confrontarsi direttamente con figure chiave dell'amministrazione come i presidenti di commissione e i capigruppo. Il vertice, se confermato, dovrebbe tenersi nel pomeriggio di domani, durante la seduta dell'Assemblea Capitolina.

