Veloccia: "Questo stadio si può fare. È un progetto non solo per i tifosi, ma per tutta la città"

RADIO ROMANISTA - L'assessore all'Urbanistica del Comune di Roma, Maurizio Veloccia, è intervenuto sulle frequenze dell'emittente radiofonica per fare il punto sull'iter del nuovo stadio della Roma a Pietralata, illustrando i prossimi passi e il ruolo che avrà il Commissario.

L'ultimo passaggio in Giunta è stato decisivo?

"Sì. Abbiamo ricevuto il progetto di fattibilità a dicembre, composto da 550 elaborati, quindi un vero progetto. Significa evidentemente che questo stadio si può fare. Adesso si andrà in aula e poi il progetto sarà pubblico. Si tratta di un impianto con caratteristiche qualitative uniche, un investimento molto importante".

Come sarà gestita la questione dei parcheggi?

"Abbiamo verificato che le prescrizioni siano state ottemperate. C'è uno studio che dimostra come si riesca a gestire afflusso e deflusso. Se ci riempiamo la bocca degli stadi inglesi, non possiamo pensare di continuare ad arrivare in macchina e parcheggiare sotto la Curva Sud. È chiaro che una quantità importante di tifosi arriverà con i mezzi pubblici. I parcheggi necessari comunque ci sono e verranno fatti. Anzi, una parte dei soldi versati dalla Roma potranno essere utilizzati per aumentarli, perché questo è uno stadio non solo per i tifosi, ma per tutta la città".

Quale sarà il ruolo del Commissario?

"Noi abbiamo ridotto al minimo i tempi in capo all'amministrazione. Il progetto è arrivato a Natale e oggi lo abbiamo portato in Giunta. Ma l'obiettivo sono gli Europei del 2032 e dobbiamo comprimere tutto il comprimibile. Avere un commissario è utile a questo. Sarà una figura importante e nazionale, che sta già lavorando sul dossier. Penso che la conferenza dei servizi decisoria si terrà presso di lui. Avere dalla stessa parte il Comune e un commissario di governo può aiutare".

Venerdì 13 marzo sarà una data chiave?

"Guardi, è evidente che i tempi sono questi. Noi vogliamo che si possa avviare al più presto la fase successiva, ovvero quella della conferenza dei servizi decisoria".

