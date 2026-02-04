Stadio Roma, terminata la riunione di maggioranza: in 15 giorni la delibera della Giunta. Obiettivo aula entro fine mese (FOTO)

Nella giornata odierna è andata in scena al Campidoglio la riunione di maggioranza per lo Stadio della Roma. Come svelato dal giornalista Alessio Di Francesco, il piano è ottenere la delibera della Giunta Comunale entro 15 giorni e successivamente ci sarà il passaggio in almeno sei commissioni dell'Assemblea Capitolina. L'obiettivo è andare in aula entro fine febbraio per rispettare i termini in vista della candidatura per l'Europeo del 2032.

Terminata riunione maggioranza #StadiodellaRoma Dal Campidoglio trapela: entro 15 giorni delibera di Giunta, poi passaggio in almeno 6 commissioni dell'Assemblea Capitolina. L'obiettivo è andare in aula entro fine febbraio per rispettare termini per Europei 2032 — ALESSIO DI FRANCESCO (@DiFrancescoAle) February 4, 2026




