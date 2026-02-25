Stadio Roma, il consigliere Marinone annuncia: "Domani votazione in Giunta, 2-6 marzo nelle commissioni capitoline e 10-12 marzo in assemblea" (FOTO)

Il progetto del nuovo Stadio della Roma è pronto a entrare in una nuova fase decisiva e Lorenzo Marinone, Consigliere Comunale di Roma Capitale e Presidente della Commissione Bilancio, ha svelato sul proprio profilo Instagram le tempistiche riguardanti i prossimi step: nella giornata di domani si terrà la votazione in Giunta, mentre tra il 2 e il 6 marzo ci sarà la votazione nelle commissioni capitoline. Infine tra il 10 e il 12 marzo la votazione si sposterà in assemblea capitolina.