Stadio Roma, Gualtieri: "Fiduciosi che all'inizio del 2027 potranno partire i lavori veri e propri"

Durante l’apertura della sua campagna elettorale ‘Per Roma con Gualtieri’ al Teatro Brancaccio, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha parlato dei prossimi passi relativi al progetto del nuovo Stadio della Roma.

"Stiamo lavorando, abbiamo fatto una riunione per preparare l’assemblea capitolina per essere più rapidi possibile. Dovrà esprimere solo un sì o un no, ma noi speriamo e pensiamo che sarà un sì. Sono in corso le verifiche tecniche sul progetto e, una volta concluso l’esame e approvati i passaggi in Giunta, in Assemblea capitolina potrà partire tutto il percorso che porterà ai lavori di pre-cantierizzazione. Noi siamo fiduciosi che all’inizio del 2027 potranno partire i lavori veri e propri”.