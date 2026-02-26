Stadio della Roma, Veloccia: "Passaggio importante, conclusa l'istruttoria. Ora il voto in Aula"

Arriva un passo avanti significativo nell'iter burocratico per la costruzione del nuovo stadio della Roma. A comunicarlo è l'Assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia, che ha annunciato la conclusione positiva dell'istruttoria sul dossier presentato dalla società giallorossa per l'impianto di Pietralata. Nelle sue dichiarazioni, l'assessore ha sottolineato come il progetto non si limiti al solo aspetto sportivo, ma rappresenti un'opera di più ampio respiro per la città. "Quello di oggi è un passaggio importante", ha dichiarato Veloccia, "per la realizzazione del nuovo stadio della Roma che non sarà solo un impianto sportivo moderno e dedicato ai tifosi, ma un vero e proprio nuovo polo urbano che arricchirà la città e contribuirà alla riqualificazione del quadrante di Pietralata". "Da quando abbiamo ricevuto il dossier non abbiamo perso tempo e abbiamo agito con determinazione per concludere l’istruttoria in poche settimane", ha aggiunto Veloccia.

Con la chiusura di questa fase tecnica, il progetto passa ora alla fase politica. "Adesso siamo pronti per portare il provvedimento in Aula", ha concluso l'assessore, "e per fare in modo che, al più presto, possa avviarsi finalmente l'iter finale del percorso con l'approvazione in conferenza di servizi".

(comune.roma.it)