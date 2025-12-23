Stadio Roma, Veloccia (ass. Urbanistica): "Fase decisiva". Umberti (pres.Municipio IV): "Un sogno che sembra più che mai una cosa concreta"

"Questa è una giornata importante per Roma, per il quadrante di Pietralata e per tutti i tifosi e appassionati che erano in attesa di novità. Con la consegna in via telematica del Progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo al nuovo stadio della A.S. Roma si apre, infatti, una fase decisiva. È un progetto ambizioso che, voglio ricordarlo, non prevede la realizzazione di nuove cubature rispetto a quelle già pianificate nel comparto Sdo Pietralata, si sviluppa su un'area di circa 27 ettari di cui oltre 10 ettari di verde, spazi pubblici e parcheggi". Lo dichiara l'assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia. "Ora gli uffici dipartimentali dovranno verificare l'ottemperanza del Pfte alle prescrizioni emerse nella conferenza dei servizi preliminare e di quelle indicate dall'Assemblea capitolina con la delibera sul pubblico interesse; dopodiché sarà predisposta la delibera per la presa d'atto che dovrà essere approvata dall'aula Giulio Cesare e conterrà anche l'autorizzazione al rappresentante di Roma Capitale, nella persona del sindaco o suo delegato, a partecipare alla Conferenza dei servizi decisoria. Quello fatto è stato un lavoro approfondito e rigoroso che ci consentirà di dotare la città di un impianto sportivo moderno e sostenibile e, contestualmente, di proseguire nella grande opera di rigenerazione del quadrante di Pietralata", conclude Veloccia.

Massimiliano Umberti, Presidente Municipio Roma IV, in una nota dichiara: "Quel sogno che avevo immaginato nel marzo del 2021, oggi sembra più che mai una cosa concreta. La consegna da parte dell' As Roma del Progetto dello Stadio rappresenta un passo decisivo per la sua realizzazione. Essere il Presidente del Municipio che può raggiungere questo traguardo mi riempie di orgoglio e di soddisfazione". "Pietralata non sarà più una periferia dimenticata, ma una centralità di una città di in via di sviluppo. Adesso pancia a terra a studiare le carte, nell'interesse di tutti, cittadini e tifosi. Grazie alla famiglia Friedkin per provare a fare qualcosa dove non è mai riuscito nessuno. Il Municipio IV è felice di poter diventare il Municipio del calcio a Roma", conclude.

"La presentazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo Stadio dell'AS Roma rappresenta un passaggio fondamentale e importante. Siamo pronti, dopo l'approvazione del pubblico interesse, ad attendere in Assemblea capitolina la nuova delibera nell'ambito dell'iter previsto. Il nostro obiettivo è supportare con responsabilità e attenzione l'intero percorso che dovrà portare alla realizzazione dell'impianto, che rappresenta non solo un'opera a disposizione della Roma, ma anche una grande opportunità di rilancio per un'intera area della città". Così, in una nota, la presidente dell'Assemblea capitolina, Svetlana Celli.

"La consegna da parte della As Roma del progetto definitivo e del piano di fattibilità tecnico economica dello STADIO al Comune è una notizia molto importante, un passaggio fondamentale che rende sempre più concreta la realizzazione di una infrastruttura tanto attesa". Lo dice Luciano Nobili, consigliere regionale del Lazio di Italia Viva. "Un'opera che non è solo per la Roma e per i suoi tifosi - che meritano un impianto all'avanguardia - ma che rappresenta una grande opportunità per la Capitale, di rigenerazione, di riqualificazione, di crescita, di lavoro. L'avanzamento dell'iter sullo Stadio, come quello su altre opere importanti conferma il giudizio molto positivo sull'amministrazione Gualtieri e rafforza la nostra scelta di aderire alla sua maggioranza e sostenerlo oggi e verso il prossimo mandato", conclude Nobili.