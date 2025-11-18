Stadio Roma: il Consiglio di Stato respinge il ricorso dei Comitati del 'no'

La lunga telenovela legata allo Stadio della Roma a Pietralata va avanti e nella giornata odierna è arrivata un'importante novità. Come rivelato dal giornalista Andrea De Angelis de Il Romanista, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dai Comitati del 'no' e ora il club giallorosso può procedere con lo step successivo.

Il Consiglio di Stato respinge il ricorso dei Comitati contrari allo Stadio della Roma. Si va avanti!!!@ilRomanistaweb — Andrea de Angelis (@deangelisrr) November 18, 2025



