Stadio Roma: il Consiglio di Stato respinge il ricorso dei Comitati del 'no'

18/11/2025 alle 10:32.
cartello-comitato-stadio-pietralata-no-grazie

La lunga telenovela legata allo Stadio della Roma a Pietralata va avanti e nella giornata odierna è arrivata un'importante novità. Come rivelato dal giornalista Andrea De Angelis de Il Romanista, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dai Comitati del 'no' e ora il club giallorosso può procedere con lo step successivo.