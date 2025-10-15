Stadio Roma: terminato l'incontro tra Comune e club. Esaminati tutti i fascicoli, si punta alla consegna del progetto definitivo entro alcune settimane

Grande novità per quanto riguarda lo Stadio della Roma a Pietralata. Come riportato dal giornalista Alessio Di Francesco, nella mattinata odierna è andato in scena un incontro tra il Comune e il club giallorosso. Nel corso della riunione sono stati esaminati tutti i fascicoli ed è confermata la volontà di consegnare il progetto definitivo entro alcune settimane.

