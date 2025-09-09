Stadio Roma, i Comitati del 'no' chiedono l'annullamento del nulla osta per l'abbattimento di alberi: ricorso respinto (FOTO)

Continua la battaglia dei comitati del no contro il nuovo stadio della Roma a Pietralata. Come riporta Alessio Di Francesco di Radio Roma Sound, il comitato "Sì al Parco, No allo Stadio della Roma", ha depositato un nuovo ricorso al Tar per chiedere l'annullamento del nulla osta per l'abbattimento degli alberi del parco. Richiesta, inoltre, una verifica tecnica sull'area da parte dei carabinieri della Forestale.

Esclusiva Radio Roma Sound: Coordinamento Sì al Parco, No allo #StadiodellaRoma deposita ‘nuovo' ricorso al TAR per annullamento nulla osta abbattimento alberi. Ricorrenti inoltre richiedono anche verifica tecnica dei CC Forestali sull'area. #ASRoma #chipagatuttiquestiricorsi? pic.twitter.com/nIspQdF5Ix — ALESSIO DI FRANCESCO (@DiFrancescoAle) September 9, 2025

Il ricorso presentato dai Comitati del 'No' è stato subito respinto dal TAR e a riportarlo è il giornalista Fernando Magliaro. Ecco la nota: "Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente unitamente ai motivi aggiunti, ai sensi dell'art. 56 c.p.a.;

Considerato, fermi restando i dubbi in ordine ai profili in rito sollevati dalle controparti, che con i motivi aggiunti non è stato impugnato alcun nuovo provvedimento capace di mutare quanto già vagliato dalla Sezione né sono stati allegati eventi nuovi che hanno mutato la situazione in fatto in senso peggiorativo per i ricorrenti;

Ritenuto, pertanto, di non rinvenire i presupposti stabiliti dall'art. 56 c.p.a. per la concessione delle richieste misure cautelari monocratiche;

P.Q.M.

RESPINGE l'istanza di misure cautelari monocratiche;

FISSA per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma il giorno 9 settembre 2025".