Abodi: "Domani indicheremo il nome del commissario per gli stadi"

Arriva una novità che potrebbe rappresentare una svolta per l'impiantistica sportiva in Italia e, di conseguenza, per il progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralata. Il Ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, ha annunciato che domani verrà finalmente reso noto il nome del commissario per gli stadi, figura attesa da tempo. "A giugno ho fatto un decreto, a inizio agosto è stato convertito e domani indicheremo il commissario per gli stadi", ha dichiarato il Ministro, rispondendo anche alle lamentele del presidente della Lega Serie A per i ritardi nella nomina: "Ci vuole prudenza e rispetto, perché è facile parlare da lontano."

Si tratta di una figura straordinaria, prevista da un decreto governativo, creata con l'obiettivo di semplificare e accelerare i complessi iter burocratici legati alla costruzione e alla ristrutturazione degli impianti sportivi in Italia. In sostanza, un super-commissario con poteri speciali per superare gli ostacoli burocratici che spesso rallentano o bloccano i progetti. Questa nomina potrebbe avere ripercussioni dirette e positive anche sul progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralata. L'iter per il nuovo impianto giallorosso, che sta navigando tra autorizzazioni e passaggi amministrativi, rientra a pieno titolo tra quelli che potrebbero beneficiare dell'intervento del commissario.

(ansa)