Euro 2032, ipotesi due stadi a Roma: Olimpico e il nuovo impianto della Roma

Roma potrebbe candidarsi a ospitare gli Europei del 2032 con due stadi. È l'ipotesi emersa nel corso di un importante incontro che si è svolto oggi nella Capitale e che ha visto sedere allo stesso tavolo il sindaco Roberto Gualtieri, i rappresentanti di UEFA e FIGC e una delegazione dell'AS Roma. Secondo quanto appreso dall'ANSA, la riunione ha avuto esiti positivi. Sul tavolo, la possibilità di utilizzare per il torneo, che sarà organizzato in tandem da Italia e Turchia, sia lo Stadio Olimpico sia il nuovo impianto per il quale il club giallorosso ha già attivato l'iter di costruzione. Fonti informate, riporta l'agenzia di stampa, hanno definito positivo l'esito dell'incontro.

(ansa.it)

