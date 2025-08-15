Gualtieri: “Il nuovo stadio della Roma sarà tra i più belli al mondo”

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha rilasciato un’intervista al Corriera della Sera in cui parla anche della Roma e dello stadio a Pietralata. Di seguito il passaggio.

Green sarà anche il nuovo stadio della Roma a Pietralata?

«Come dimostra la relazione del presidente dell'ordine degli agronomi le polemiche legate al boschetto di Pietralata erano strumentali. A settembre si concluderanno tutti i sondaggi archeologici. Lo stadio sarà tra i più belli al mondo, avrà sei ettari di verde di cui due boschivi.

Riqualificherà un intero quadrante e sarà pronto tra il 2028 e il 2029».

(corsera)