Stadio Roma, Gualtieri: "È in fase avanzata. La società sta facendo tutti i sondaggi per arrivare al progetto definitivo"

RADIO UNO - Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, è intervenuto nel corso della trasmissione 'L'Italia in diretta' e tra i vari temi trattati si è soffermato sul nuovo stadio della Roma a Pietralata. Ecco le sue dichiarazioni: "Lo Stadio della Roma è in una fase avanzata, la società sta facendo tutti i sondaggi per arrivare al progetto definitivo che noi attendiamo dando loro il massimo supporto. In Aula c'è stata già larghissima maggioranza sull'interesse pubblico. Poi ci sarà la Conferenza dei servizi decisoria che permetterà l'aggiudicazione della gara da parte della Roma. La prima fase è in dirittura di arrivo. Rispetto allo stadio della Lazio invece c'è stata una proposta da parte di Lotito che deve integrare con una serie di documentazioni. C'è una volontà, espressa in modo netto, di ristrutturare il Flaminio che è in abbandono. È un impegno positivo che noi seguiremo e accompagneremo. Gli stadi comunque sono investimenti privati: il Comune supporta ma li devono realizzare loro".