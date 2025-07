Pietralata, il Comitato Pro Stadio: "L’ennesimo ricorso-farsa per tenere Roma nel degrado"

In seguito alle problematiche emerse nelle ultime ore sulla costruzione dello stadio della Roma a Pietralata, con i comitati del no che hanno individuato 41 specie a rischio tra uccelli e pipistrelli, arriva la replica del Comito Pro Stadio Roma. "L’ennesimo ricorso-farsa per tenere Roma nel degrado", denuncia il comitato favorevole allo stadio in vista dell’udienza di domani al TAR sul ricorso presentato dai Comitati No Stadio. Di seguito il comunicato condiviso su Facebook.

"Stiamo assistendo all’ennesimo teatrino di chi, da anni, si oppone a tutto pur di lasciare Roma nel degrado. Prima erano le rane di Tor di Valle, poi i reperti archeologici, ora i pipistrelli di Pietralata. Ogni volta cambia la scusa, ma resta la stessa ossessione: fermare il cambiamento. Oggi si parla di un presunto 'bosco' per giustificare un ricorso che ha un solo obiettivo: bloccare un progetto da oltre un miliardo di euro capace di trasformare un’area abbandonata in un quartiere moderno, vivibile, pieno di servizi. E tutto questo per 26 alberi? Ventisei. Non 2600. È ridicolo. Ma il punto è un altro: chi grida all’allarme ambientale è lo stesso che – ironia della sorte – pretende di vivere proprio lì, in quelle stesse aree che ora vorrebbe “salvare” dalla presenza umana. Una contraddizione che smaschera la vera natura di questi ricorsi: pretesti politici, non difesa dell’ambiente. Nel frattempo, 20 persone sostenute da sigle politiche ormai scomparse continuano a ostacolare una grande opera pubblica voluta dalla stragrande maggioranza dei cittadini. E chi ci rimette sono sempre gli stessi: i romani che lavorano, pagano le tasse, vogliono una città europea, dinamica, degna del suo nome.

Chi ha governato Roma negli ultimi anni l’ha tenuta ferma, impantanata tra veti e paure. Adesso basta. Il progetto dello stadio è stato discusso, modificato, approvato nelle sedi istituzionali. È ora di andare avanti.