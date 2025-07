Stadio Roma: il TAR respinge la richiesta di sospendere l'abbattimento degli alberi. Veloccia: "Tentativi infondati di mettere in discussione l'operato di Roma Capitale e club"

Arrivano buone notizie per la Roma sul fronte stadio. Negli ultimi giorni, infatti, aveva creato scompiglio la richiesta da parte del comitato che si oppone alla sua costruzione di fermare l'abbattimento dei 26 alberi per preservare l'ecosistema dei pipistrelli e altri volatili. Secondo quanto riportato dal giornalista Fernando Magliaro su X, oggi il TAR avrebbe respinto la loro istanza ed ora i lavori a Pietralata possono continuare, almeno fino al prossimo impedimento.

#stadioroma #pietralata

IL TAR DEL LAZIO HA RESPINTO LA RICHIESTA DI SOSPENDERE LA VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI AD ABBATTERE GLI ALBERI PRESENTATA DAI COMITATI NO STADIO — Fernando M. Magliaro ?????????? (@FMagliaro) July 18, 2025

A parlare della questione è anche l'Assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia, dopo che il Tar del Lazio quest’oggi ha bocciato la richiesta di ordinanza cautelare avanzata dal “Comitato Sì al Parco, No allo Stadio”. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto la domanda cautelare per l’annullamento del nulla osta all’abbattimento di 26 alberi per l’esecuzione dei sondaggi archeologici a Pietralata, nell’area interessata dal progetto del nuovo stadio della AS Roma. Questa è un'altra vittoria e un'ulteriore dimostrazione della validità dell’azione dell’Amministrazione capitolina riguardo i procedimenti messi in campo. Vogliamo ringraziare l’Avvocatura ancora una volta, per la puntualità e il lavoro che sta facendo trovandosi costantemente a dover difendere Roma Capitale da attacchi strumentali. L'ennesima richiesta di sospensione è stata dunque respinta e le indagini possono andare avanti senza impedimenti. Il lavoro continua nonostante i tentativi, infondati e reiterati, di mettere in discussione l'operato di Roma Capitale e della AS Roma”.