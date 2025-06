Stadio Roma, Gualtieri: "Pietralata diventerà uno dei quartieri più belli di Roma, la rinascita è cominciata"

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha parlato ai microfoni dell'emittente radiofonica. Ecco le parole del primo cittadino romano:

"Sì, questa a tutti gli effetti è una nuova centralità urbana di grandissima qualità, con funzioni pregiatissime di tutti i tipi: universitario, ricerca, sportivo, ambientale, spazi comuni, spazi pubblici; quindi davvero la rinascita di Pietralata è cominciata e farà di questo è uno dei quartieri più belli di Roma".

Ancora: "È veramente paradossale che questo bellissimo investimento venga chiamato cementificazione perché noi realizzeremo 9 ettari di area verde creando un grande parco dove adesso c'è il degrado assoluto. Una riqualificazione che, senza cubature aggiuntive intorno allo stadio, realizzerà una delle più grandi aree verdi della capitale che sarà fruibile da tutti i cittadini. Questo è il progetto che completerà i tanti interventi che vogliono fare di Pietralata un modello di rigenerazione e di trasformazione della città con i cittadini protagonisti e con spazi pubblici sempre più interconnessi per la mobilità infrastrutturale ma anche per la mobilità dolce ciclabile e pedonale e per soprattutto la gioia dei bambini e dei ragazzi perché per noi una città è una bella città quando ci sono spazi dove i bambini possono giocare, dove possono trovare luoghi d'incontro: Guardare la città dal punto di vista dei bambini è il modo migliore anche per realizzare delle città più belle che guardano il futuro".

