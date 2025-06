Stadio della Roma, Gualtieri: "La società ha fatto qualche stop and go. Sarà realizzato in tempi rapidi"

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri è tornato a parlare dello Stadio della Roma. Il primo cittadino della Capitale ha parlato all'incontro "Sfide e visioni: la nuova stagione di Roma", ecco le sue parole sul nuovo impianto: "È la società (la Roma, ndr) che ha fatto qualche stop e go. Noi siamo rapidissimi. Poteva essere un anno in meno, ma comunque sarà realizzato in tempi rapidissimi".