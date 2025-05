LIVE - Stadio Roma, tensione tra manifestanti e Forze dell'Ordine: i rappresentanti del club decidono di sospendere i lavori. Consultazioni in corso (FOTO e VIDEO)

Grande novità per il nuovo Stadio della Roma. In seguito al rallentamento dei piani e alle numerose polemiche legate alla presenza del bosco, nella giornata odierna a Pietralata riprenderanno gli scavi archeologici nell'area in cui dovrebbe sorgere la casa dei giallorossi. Ecco tutti gli aggiornamenti in diretta sulla vicenda.

10:37 - Clamorosa svolta: i rappresentanti della Roma presenti a Pietralata hanno comunicato alle Forze dell'Ordine la sospensione dei lavori per la giornata odierna. Sono comunque in corso delle consultazioni.

#StadioDellaRoma i rappresentanti della #ASRoma presenti a Pietralata hanno comunicato alle FF.OO. presenti che per oggi è meglio sospendere le operazioni. In corso consultazioni pic.twitter.com/YiXMig8saf — ALESSIO DI FRANCESCO (@DiFrancescoAle) May 12, 2025

10:23 - Attimi di tensione a Pietralata tra i manifestanti e la Polizia. Le forze dell'ordine hanno infatti tentato di fare spazio e liberare il passaggio ai camion.

Momenti di tensione a Pietralata. Polizia cerca di creare passaggio. #StadioDellaRoma pic.twitter.com/J4jvOzps5k — ALESSIO DI FRANCESCO (@DiFrancescoAle) May 12, 2025

9:48 - I manifestanti bloccano il passaggio dei camion che trasportano ulteriori recinzioni per il cantiere degli scavi.

#StadiodellaRoma manifestanti impediscono passaggio camion che trasportano altre recinzioni per il cantiere degli scavi pic.twitter.com/qXCkfNTEmv — ALESSIO DI FRANCESCO (@DiFrancescoAle) May 12, 2025

8:39 - Successivamente è arrivato a Pietralata anche l'onorevole Devis Dori, membro della Camera dei deputati e dell'Alleanza Verdi e Sinistra: "Sosteniamo i manifestanti, il Comune non faccia iniziare alcun lavoro in attesa delle verifiche ambientali".

#StadiodellaRoma a Pietralata arriva anche la politica nazionale ecco l'on. Devis Dori deputato AVS: sosteniamo i manifestanti, il Comune non faccia iniziare alcun lavoro in attesa delle verifiche ambientali. pic.twitter.com/BblMSNPQC2 — ALESSIO DI FRANCESCO (@DiFrancescoAle) May 12, 2025

7:29 - Come riportato dal giornalista Alessio Di Francesco su X sul luogo degli scavi archeologici è arrivato un furgone con i materiali per la recinzione dell'area del cantiere. Presenti sul posto anche due daily della Polizia e una cinquantina di dimostranti del comitato "Si al parco, Si all'ospedale, No allo stadio".