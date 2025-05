Stadio Roma, esposto del Movimento 5 Stelle ai Carabinieri forestali: chiesti accertamenti su bosco e passerella ciclopedonale

E' stato presentato oggi un esposto ai carabinieri forestali a proposito del progetto per costruire lo stadio della Roma a Pietralata. L'esposto porta le firme di tre esponenti del M5S romano: l'eurodeputato Dario Tamburrano, il consigliere comunale Daniele Diaco e il consigliere municipale Stefano Rosati. Oltre che sul bosco individuato nell'area, verte sulla prevista passerella ciclo-pedonale per il collegamento con via Livorno. Chiede di accertare se la decisione di realizzare lo stadio sia stata presa valutando tutti i documenti in possesso del Comune. "Anche se il bosco compare in precedenti atti comunali, fino alla recente perizia non è menzionato nell'iter per lo stadio. Domandiamo se questo ha inficiato un corretto giudizio e il voto con il quale l'assemblea capitolina ha stabilito il pubblico interesse dello stadio", riassumono Tamburrano, Diaco e Rosati. Quanto alla passerella, l'esposto richiama la vigente pianificazione urbanistica che ne prevede la realizzazione a carico delle Ferrovie nell'ambito del riassetto dell'area della stazione Tiburtina. Spiegano i tre firmatari dell'esposto: "Contemporaneamente è previsto che il proponente dello stadio costruisca a sue spese proprio questa passerella. Ma essa verrebbe comunque realizzata altrimenti. È un altro elemento che può avere falsato le valutazioni".

(LaPresse)