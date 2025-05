Stadio della Roma, Veloccia: "Roma Capitale sta agendo nel pieno rispetto delle norme e in totale trasparenza"

Maurizio Veloccia, assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, ha fatto chiarezza sullo stato del progetto e sulle recenti polemiche: "Le operazioni di pulizia della vegetazione e di abbattimento di singoli alberi da parte dei tecnici incaricati da AS Roma sono state già preventivamente autorizzate, esclusivamente in zone dove non è stata rilevata la presenza di aree boscate. Roma Capitale sta agendo nel pieno rispetto delle norme e in totale trasparenza. Tutti gli esemplari rimossi per le indagini archeologiche saranno compensati con la messa a dimora di un numero equivalente di alberi, scelti in base alla compatibilità con l’ambiente circostante". L'obiettivo è lavorare: "fuori dalle polemiche e con la massima chiarezza".

(Agenzia Nova)

