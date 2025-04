Stadio Roma, presentazione del progetto definitivo fissata per il 21 aprile

Svolta decisiva per il nuovo Stadio della Roma a Pietralata. Secondo quanto anticipato da Francesco Balzani sul quotidiano Leggo, il prossimo 21 aprile, data simbolo del Natale di Roma (e quest'anno coincidente con Pasquetta), il club giallorosso presenterà ufficialmente il progetto definitivo dell'impianto in Campidoglio. Un passo fondamentale, suggerito anche dalle parole del sindaco Gualtieri ("Arriverà una notizia positiva e importante dalla società"), verso la costruzione dell'opera voluta dai Friedkin, con l'obiettivo confermato di inaugurarla nel 2028.

La presentazione avverrà mentre sull'area sono ancora in corso i rilievi archeologici (che dureranno altre 3-4 settimane e i cui risultati saranno allegati successivamente al progetto). Il documento che sarà svelato il 21 aprile dovrà recepire i paletti fissati dall'Assemblea Capitolina nel maggio 2023 riguardo al pubblico interesse (in particolare su trasporti, parcheggi e sicurezza per il vicino ospedale Pertini), ma i segnali indicano che le richieste del Comune siano state integrate dalla società.

Una volta presentato, il progetto dovrà essere esaminato e approvato dall'Assemblea Capitolina, prima di passare alla Conferenza dei Servizi decisoria. Superato anche questo step, si potrà arrivare alla posa della prima pietra, verosimilmente subito dopo l'estate. Si attende quindi con impazienza il 21 aprile per conoscere i dettagli del progetto definitivo.

(leggo.it)

