Stadio Roma: in corso le attività per la relazione faunistica-vegetazionale

Nuovo aggiornamento sullo Stadio della Roma a Pietralata. Come riportato dal giornalista Alessio Di Francesco, nella giornata odierna sono iniziate le attività per una relazione faunistica-vegetazionale propedeutica agli scavi: in corso, quindi, la ricognizione della fauna presente nell'area dove dovrebbe sorgere l'impianto e in mattinata è stato trovato anche un guscio di un uovo.

