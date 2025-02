Stadio Roma: il Tar dà torto al Comune, l'autodemolitore non è abusivo

Nuovo intralcio sulla strada per il futuro Stadio della Roma. Il Tar, infatti, dà torto al Comune considerando l'autodemolitore presente nella zona dell'impianto come non abusivo. In questo modo, i giudici amministrativi non possono revocarne la licenza e viene annullato il precedente provvedimento che vietava la prosecuzione delle attività commerciali.

Esclusiva Radio Roma Sound fm90: #StadiodellaRoma TAR da torto al Comune: Autodemolitore/sfascio non è abusivo. Per i giudici amministrativi non si può revocare la licenza e annulla provvedimento di "divieto prosecuzione delle attività commerciali" #ASRoma #Pietralata #stadio pic.twitter.com/8q4aCMW0Eu — ALESSIO DI FRANCESCO (@DiFrancescoAle) February 17, 2025

[...] Un ostacolo per l’iter dello Stadio della Roma? Sì, ma non insormontabile. Il Comune, infatti, può decidere di ricorrere contro la decisione del TAR. Ed anche in caso la decisione attuale venisse confermata, si potrebbe procedere ad espropriare l’area, come previsto per altre particelle presenti nella zona non ancora nella disponibilità del Comune. Un procedimento che verrebbe attuato in una seconda fase, dopo la Conferenza dei servizi. Niente che possa bloccare l’iter quindi, ma certo capace di rallentarlo.

(Il Romanista - A. De Angelis)

