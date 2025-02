Novità per quanto riguarda la situazione relativa allo Stadio della Roma. Come svelato su X dal giornalista Alessio Di Francesco, il club giallorosso ha richiesto al Campidoglio le autorizzazioni propedeutiche agli scavi archeologici per costruire l'impianto.

